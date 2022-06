Paiements numériques : MFS Africa acquiert GTP pour 17 milliards FCFA - abamako.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News NTIC Article NTIC Paiements numériques : MFS Africa acquiert GTP pour 17 milliards FCFA Publié le mercredi 8 juin 2022 | aBamako.com

© Autre presse par DR

Paiements numériques : MFS Africa acquiert GTP pour 17 milliards FCFA

Tweet

La société panafricaine de paiements numériques MFS Africa acquiert la société américaine Global Technology Partners (GTP) dans le cadre d'un accord en espèces et en actions d'une valeur de 34 millions de dollars (17 Milliards FCFA), a rapporté FT le 6 juin 2022.







Il y a très peu de transactions de cette manière; c'est-à-dire qu'une entreprise technologique africaine rachète une entreprise basée aux États-Unis. Bien que cela puisse être considéré comme un droit de vantardise pour certains, MFS Africa a fait de cet accord une nécessité pour sa prochaine phase de croissance.







L'infrastructure de MFS Africa fusionne des systèmes de paiement fragmentés et disparates à travers l'Afrique en un seul réseau transparent afin que les particuliers et les entreprises au sein des écosystèmes d'argent mobile puissent effectuer des transactions au-delà des frontières et des devises. La société basée à Londres et axée sur l'Afrique connecte plus de 320 millions de portefeuilles d'argent mobile dans plus de 35 pays africains et 700 corridors.











Mais malgré ces connexions transfrontalières, des millions d'Africains ne peuvent toujours pas utiliser leurs comptes d'argent mobile pour payer des services par abonnement gérés par des sociétés internationales telles que Netflix et Amazon.







GTP est un développeur de logiciels de paiement prépayés et mobiles. Selon PitchBook , sa plateforme de paiement prépayée et mobile intègre plusieurs cartes prépayées avec un seul compte bancaire et permet aux utilisateurs d'effectuer des paiements prépayés pour les achats en ligne et les distributeurs automatiques de billets. Selon le rapport de FT, l'acquisition donne à MFS Africa un moyen d'émettre des cartes prépayées à ses clients afin qu'ils puissent effectuer ces tâches.







"C'est principalement pour les plateformes de commerce électronique internationales, qui ne sont pas capables ou désireuses de créer l'expérience utilisateur qui acceptera le mobile", a déclaré le PDG de MFS Africa, Dare Okoudjou . Il a également mentionné que MFS avait conclu un accord avec Spotify pour permettre à la société d'abonnement musical d'accepter les paiements mobiles de clients au Kenya, en Ouganda et en Afrique du Sud.







Plus de 500 000 clients dans plus de 30 pays utilisent les cartes prépayées GTP. Avec la fusion de MFS Africa, la clientèle totale pourrait atteindre plusieurs millions, a déclaré Okoudjou. L'acquisition aide également MFS à "étendre ses activités aux États-Unis", a-t-il ajouté.







Contrairement à d'autres fintechs africaines qui pénètrent seules sur de nouveaux marchés, MFS est connue pour ses expansions par acquisitions. La fintech, qui a levé 100 millions de dollars en fonds propres et en dette , a effectué plusieurs de ces démarches dans sa tentative de devenir un véritable acteur panafricain – comme son acquisition de Baxi, une plateforme d'agents bancaires – mais l'achat de GTS est son premier achat au-delà le continent. D'autres fintechs africaines telles que Chipper Cash et Flutterwave ont exploré l'expansion aux États-Unis











L'accord GTP est une deuxième victoire pour l'écosystème de l'argent mobile - concernant les paiements en ligne - en quelques jours. La semaine dernière, Visa s'est associée à Safaricom, l' opérateur d'argent mobile M-Pesa , pour lancer des cartes virtuelles permettant aux 30 millions d'utilisateurs de M-Pesa d'effectuer des paiements numériques dans le monde. Les utilisateurs peuvent activer la carte virtuelle via l'application mobile M-Pesa ou USSD. Auparavant, les utilisateurs de M-Pesa ne pouvaient effectuer des paiements par mobile money qu'au sein du réseau de 400 000 commerçants de la plateforme.