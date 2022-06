Economie : La deuxième édition de ressources humaines meetings se tiendra du 23-24 juin 2022 - abamako.com

Michaël Tra-Bi, responsable de Challenge Bamako, et Aboubacar Sidiki Kanté, étaient face aux hommes de média ce mardi 7 juin 2020 pour annoncer la tenue de la deuxième édition de la journée des ressources humaines meetings.



Cette deuxième édition se tiendra du 23 au 24 juin prochain et a pour thème ’’La gestion des ressources humaines au Mali, enjeux, outils et méthodologie pour la performance des organisations".



L’objectif de cette édition est de partager les expériences afin de mettre en interface les différents métiers dont dépend le succès de l’organisation et alliant professionalisme et convivialité. "Ces rencontres permettront également le renforcement des capacités, et porteront sur le réseautage et le benchmarking de l’organisation par le partage de l’expérience locale, tout en restant attentif aux mutations en cours et à venir dans un monde en perpétuel mouvement’’, a indiqué Ange Tra-Bi, directeur de Challenge Bamako.



Parlant de l’édition en vue, Aboubacar Sidiki Kanté affirme que les cibles concernent les DRH et Fonctions Assimilées, les Gestionnaires, Experts et Professionnels RH, les Directeurs Généraux et Chefs d’Entreprises et les Cadres Dirigeants d’Organisations.



Selon les organisateurs, 100 participants sont attendus lors de cette édition, avec des conférences, des Panels, des Ateliers de partage d’expériences, d’un dîner Gala et d’une visite touristique sur le fleuve Niger.



