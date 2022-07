Présidence de la CEDEAO : Bissau aux commandes pour une première fois - abamako.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Politique Article Politique Présidence de la CEDEAO : Bissau aux commandes pour une première fois Publié le mercredi 6 juillet 2022 | Le Soft

Tweet

La Guinée-Bissau vient d’entrer dans l’histoire, grâce au leadership de son Président le Général Umaro Sissoco Embaló. Pour la première fois, son pays prend la Présidence en exercice de la CEDEAO.



C’est donc un exploit sans précédent du président Umaro Sissoco Embaló qui n’a jamais caché ses liens avec Bamako. Depuis la tombée des sanctions, il fut l’unique chef d’État qui s’est déplacé spécialement à Bamako pour échanger avec la junte militaire et plaider pour une convergence de vues.



Nul n’ignore aussi sa sortie sur l’ORTM où il s’est réclamé du défunt président ATT. Le général Emballo sera d’ailleurs parti dans sa famille afficher son soutien après le décès de ce dernier.



Depuis la création de la CEDEAO, en 1975, aucun pays lusophone n’avait présidé l’organisation. Le numéro 1 de Bissau est le premier Chef d’Etat à assumer ce poste, rentrant ainsi dans l’Histoire.



Présider l’institution demande des responsabilités, des défis et une finesse diplomatique. Ces qualités, l’homme fort de Bussau les possède incontestablement. Il aura entre les mains les dossiers du trio militaire : Mali, Burkina Faso et Guinée.



Le Mali sort grandi de cette épreuve et a permis de savoir réellement qui sont ses amis en période d’épreuves délicates.



Idrissa KEITA