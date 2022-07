L’OCI appelle les partenaires internationaux à soutenir le Mali durant cette étape critique - abamako.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Société Article Société L’OCI appelle les partenaires internationaux à soutenir le Mali durant cette étape critique Publié le vendredi 8 juillet 2022 | alwihdainfo.com

© Autre presse par DR

Hissein Brahim Taha, secrétaire général de l`Organisation de Coopération Islamique (OCI)

Tweet

Le secrétaire général de l'Organisation de Coopération Islamique (OCI), Hissein Brahim Taha, s'est félicité de la décision des Chefs d'Etat et de Gouvernement de la Communauté Economique des Etats de l'Afrique de l'Ouest (CEDEAO)، lors de leur réunion ordinaire au niveau du Sommet, le 3 juillet 2022, à Accra, capitale du Ghana, de lever les sanctions contre la République du Mali, y compris les sanctions économiques et financières. Cette décision fait suite aux progrès réalisés concernant la période de transition au Mali.



Le Secrétaire général de l'OCI a salué les efforts inlassables déployés par les dirigeants de la CEDEAO et son médiateur, l'ancien président du Nigeria, Goodluck Jonathan, les Nations unies et l'Union africaine, en coopération avec les autorités de transition au Mali, pour parvenir à ce résultat.



L'OCI "qui a déployé des efforts inlassables à l'appui de ces efforts et en vue de contribuer au renforcement de la sécurité, de la paix et de la stabilité en République du Mali et dans la région, se tient aux côtés du peuple malien et formule l'espoir que la transition se déroulera harmonieusement, de façon à servir l'intérêt suprême du peuple malien et lui permettre de réaliser ses aspirations à la sécurité, à la paix, à la stabilité et au développement", selon la déclaration.



Le secrétaire général a appelé les partenaires internationaux du Mali à poursuivre leur soutien à la République du Mali durant cette étape critique. Il a exprimé la disposition de l'OCI à contribuer, comme par le passé, à faire progresser la cause de la paix dans la région aux côtés de la CEDEAO, chaque fois que cela est nécessaire.