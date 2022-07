CAF Awards : la liste des 10 nommés pour le titre de joueur de l’année dévoilée - abamako.com

News Sport Article Sport CAF Awards : la liste des 10 nommés pour le titre de joueur de l’année dévoilée Publié le lundi 11 juillet 2022 | footmercato.net

Salah, Haller, Mahrez… Le Top 10 des meilleurs buteurs africains de l’année 2021

Le 17 octobre prochain, nous connaîtrons l'identité du Ballon d'Or 2022. Vainqueur de la Liga et de la Ligue des Champions, Karim Benzema est le grand favori. Mohamed Salah et Sadio Mané, fraîchement transféré au Bayern Munich, sont ses principaux concurrents après la belle saison de Liverpool. Si le trophée semble promis au Français, l'Egyptien et le Sénégalais ont plus de chances de remporter le titre de joueur de l'année lors des CAF Awards.