Coupe du monde de basket : Les Aiglonnes s'envolent pour l'Australie Publié le mercredi 14 septembre 2022 | Mali Tribune

Quatre jours après la remise du drapeau par le ministre des Sports, l’équipe nationale de basket-ball Dames du Mali a quitté Bamako pour Sydney. En Australie, où elles se sont envolées depuis le 10 septembre, les Aiglonnes participeront à la Coupe du monde Dames prévue du 22 septembre au 1er Octobre.



Du 22 septembre au 1er octobre, le Mali prendra part à la 17e édition du Mondial de basket-ball en compagnie de 11 autres pays qualifiés. A cette compétition, le Mali doit sa place à l’immixtion des autorités du Nigéria notamment le Président de la République qui a retiré la Fédération de basket-ball de toutes les activités pour les 2 prochaines années à la suite d’une histoire de bicéphalisme à la tête de la fédération. Eliminées par leurs homologues nigérianes au dernier tour qualificatif, les Aiglonnes se sont ainsi saisies de cette perche tendue par la FIBA pour être repêchées à prendre part au tournoi. Avec 12 pays, 2 poules de 6 équipes ont été constituées. Logée dans la poule B, le Mali a comme adversaires la France, la Serbie, le Japon, le Canada et l’Australie. La poule A se compose de : Belgique, Chine, Porto Rico, Corée du Sud, Etats-Unis et Bosnie Herzégovine.



A l’issue de la phase de poules, les 4 premières formations se qualifient pour les quarts de finale tandis que les 2 dernières vont jouer les matches de classement. Sans être forcément un favori, le Mali ne part pas non plus en balade en Australie. Pour une participation honorable, le sélectionneur espagnol a fait une compilation de joueuses de plusieurs générations médaillées. Pour son premier match, le Mali sera opposé au Japon (4h GMT).



Alassane











La listes des 12 joueuses sélectionnées



Meiya Tirera (Aulnoye, France – LF2),

Kankou Coulibaly (Charnay, France – LFB),

Touty Gandega (CSP Nantes Basket, France – LF2),

Sika Koné (Spar Gran Canaria, Espagne, LF Endesa)‎

Maïmouna Haïdara (CDB Clarinos Tenerife, Espagne, LF Endesa),

Djénéba Ndiaye (Bembibre, Espagne – LF Endesa),

Diana Balayera (Châlons-Reims, France – LF2),

Aminata Traoré (Melilla Sport Capital La Salle, Espagne – LF2),

Salimatou Kourouma (University of Arkansas at Little Rock Trojans, USA, NCAA),

Gnéré Alima Dembelé (Innova-TSN Leganés, Espagne, LF Endesa),

11.Djénéba Sangaré (Basket Club Gransois, France),



Kamite Elisabeth Dabou (Magectias Contra Violencia Genero, Espagne – LF2).