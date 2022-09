Intervention du Premier ministre par intérim à l’ONU : L’UNTM réaffirme son soutien au gouvernement - abamako.com

© Autre presse par DR

Abdoulaye Maïga , porte-parole du gouvernement maliene

Dans un communiqué, l’Union Nationale des Travailleurs du Mali (UNTM) se reconnaît dans tous les aspects de la déclaration du Mali à l’ONU et réaffirme son adhésion et soutien total à l’œuvre de reconstruction nationale entreprise par les dirigeants de la Transition. Ci-dessous le communiqué.



Le bureau Exécutif de l’Union Nationale des Travailleurs du Mali UNTM a suivi avec vif intérêt l’intervention du premier ministre par intérim le colonel Abdoulaye Maiga à la 77e Assemblée générale de l’organisation des Nations Unies ONU



Il félicite son Excellence Assimi Goïta principal inspirateur de la diplomatie malienne, et l’ensemble des membres du gouvernement pour l’expression de fidélité à la patrie malienne aux valeurs essentielles de son peuple, ainsi que la détermination à bâtir l’Afrique libre et indépendante



L’UNTM , l’ensemble de ses structures nationales, régionales locales et leurs membres se reconnaissant dans tous les aspects de la déclaration du Mali, réaffirment leur adhésion et soutien total à l’œuvre de reconstruction nationale entreprise par la transition



Le bureau exécutif

Le secrétaire général

Yacouba katile