News Diplomatie Article Diplomatie Tirs au Burkina Faso : ce que l’on sait des coups de feu entendus à Ouagadougou Publié le vendredi 30 septembre 2022 | BBC

Des tirs à l'arme lourde ont été signalés dans la capitale du Burkina Faso, Ouagadougou. La Radiodiffusion Télévision du Burkina a brièvement suspendu ses émissions avant de les reprendre peu après. La nouvelle intervient après que l'armée burkinabé ait subi de graves pertes ces dernières semaines.



Le correspondant de la BBC à Ouagadougou décrit une "ville au ralenti même si les gens circulent normalement". Les commerces et stations services sont fermés au centre-ville.



Selon une source sécuritaire contactée par notre correspondant, il s'agirait d'une mutinerie qui est partie d'une revendication de primes.



L'agence de presse Reuters rapporte que les coups de feu proviennent du camp principal de l'armée et de certains quartiers résidentiels de la capitale.



De nombreux tweets indiquent que l'armée est très présente et que certaines routes ont été bloquées.