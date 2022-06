Comprendre l’essor du streaming musical en Afrique - abamako.com

News NTIC Article NTIC Comprendre l'essor du streaming musical en Afrique Publié le mercredi 29 juin 2022 | BBC

Ronny Kitio a développé son application de streaming musical, Colorfol, pour aider une amie.



''Il y a une jeune artiste et déjà amie aussi qui m’a approché avec ce clip qu’elle voulait diffuser. Elle rencontrait de multiples difficultés et c’est comme ça qu'intuitivement qu’on s’est dit que 'voilà pourquoi pas ne pas développer une plateforme pour qu’elle puisse être écoutée' '', se souvient Ronny Kitio.

''Après étude, on s’est rendu compte qu’elle n’est pas la seule dans cette situation, beaucoup d’artistes ou de jeunes talents en souffrent. On s’est rendu compte que c’était une problématique plus générale dans la mesure où le système de rémunération des plateformes étrangères n’est pas adapté au contexte [africain] '', dit-il à la BBC.



L’étudiant en informatique à Université de Yaoundé I a commencé à travailler sur Colorfol en 2017, et l'a officiellement lancé en 2019.