Le directeur général du Port autonome de Conakry a procédé ce mercredi 05 octobre 2022 à l’ouverture du bureau de la représentations du Port autonome de Conakry à Bamako.



C’était en présence du Maire de la Commune IV du District de Bamako, des Présidents des institutions et organismes de l’Etat, des représentants des organisations patronales et syndicales du secteur des transports ; des opérateurs économiques, importateurs, chargeurs et des transporteurs.



Ce bureaux de la Représentation du Port autonome de Conakry servira d’interface entre les autorités administratives maliennes, les autorités du Port Autonome de Conakry et les opérateurs économiques maliens.



L’inauguration du siège de la Représentation du Port Autonome de Conakry à Bamako s’inscrit dans le cadre du renforcement de la coopération économique entre la République de Guinée et la République du Mali, sous l’impulsion des présidents de la Transition de Guinée les Colonels Mamadi Doumbouya et Assimi GOÏTA.



Pour satisfaire les besoins des acteurs économiques, le Port de Conakry a entrepris des réformes institutionnelles ainsi que des grands travaux de modernisation des infrastructures et d’acquisition d’équipements dont les acquis portent sur la fonctionnalité 24 h/24 et 7 jours/7, l’augmentation du délai de franchise des marchandises maliennes en transit de 10 à 17 jours, la construction de la pénétrante routière de 4,2 km avec un parking de stationnement de 1200 camions dont un espace de 250 places dédiées spécialement aux camions maliens. La construction d’un hôtel pour les chauffeurs maliens (plus de 40 places) avec restaurant et salle de prières, la construction des quais multifonctionnels avec un tirant d’eau de 14 mètres, l’aménagement des aires de dépotage pour les marchandises maliennes, la modernisation des installations du terminal à conteneurs avec l’acquisition des portiques et des grues mobiles permettant d’améliorer la cadence de déchargement des conteneurs jusqu’à 60 EVP/ heure, et le renforcement du dispositif d’éclairage public et de vidéo surveillance des installations portuaires pour lutter contre tous les impairs contre les biens et marchandises sont entre autres acquis auxquels s’ajoutent la mise aux normes de sécurité des magasins dédiés au Coton malien et la signature d’un protocole d’accord commercial avec la Compagnie Malienne du Développement du Textile (CMDT) pour la manutention et l’entreposage de 115.000 tonnes de Coton.



Le directeur général du Port de Conakry, dans son intervention, a invité les opérateurs économiques et chargeurs maliens à faire du port de Conakry leur principal et naturel port.