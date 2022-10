UEMOA : Une réunion de haut niveau sur la paix et la sécurité dans la sous-région prévue à Dakar - abamako.com

UEMOA : Une réunion de haut niveau sur la paix et la sécurité dans la sous-région prévue à Dakar Publié le mercredi 5 octobre 2022

Siège UEMOA

La cinquième réunion du comité de haut niveau sur la chantier paix et sécurité dans L'Union économique et monétaire ouest-africaine ( UEMOA) est prévue vendredi prochain à Dakar au Sénégal.



Selon un communiqué de cette institution sous-régionale transmis mercredi à Abidjan.net, les membres dudit comité qui prendront part à cette rencontre sont les ministres en charge des Affaires Étrangères, de la sécurité et des finances des huit États membres de l'UEMOA, des Présidents de la commission de l'UEMOA, du CIP/UEMOA et du gouverneur de la Banque centrale des États de l'Afrique de l'ouest ( BCEAO).



Les rencontres préparatoires de cette réunion de haut niveau, a précisé le communiqué, se tiendront du 05 au 07 octobre prochains à Dakar au Sénégal.

Par ailleurs, une rencontre ministérielle sera précédée d'une réunion des experts les 05 et 06 octobre prochains à Dakar.



Le Comité de haut niveau sur le chantier paix et sécurité dans l'UEMOA a été mis en place lors de la conférence des chefs d'Etat et de gouvernement du 06 juin 2012 à Lomé au Togo.



L.Barro