Mettre la paix et la réconciliation au cœur des grands rendez-vous du pays est quasiment devenu un impératif pour les décideurs. Le jeu en vaut la chandelle, vu le contexte du Maliba convalescent. Et comme pour signifier qu’aucun sacrifice ne serait de trop quand il s’agit de véhiculer ces messages aspirant à un lendemain meilleur, après moult occasions antérieures, les autorités ont encore trouvé en la rentrée scolaire 2022-2023, une occasion de plus pour encore surfer avec ces deux concepts. Elles se devaient donc de profiter des thèmes à retenir.

’’La paix et la réconciliation nationale’’, telle est le thème retenu pour tous les niveaux d’enseignement autres que le fondamental. C’est sous ce thème que le Premier ministre par intérim a donné ce lundi 03 octobre 2022, le coup d’envoi de la reprise des cours.



Pour le niveau fondamental, c’est l’environnement qui a été privilégié avec « la lutte contre le changement climatique : un élève, un arbre » comme thème retenu. Et, en bon élève, le Premier ministre par intérim, le colonel Abdoulaye Maïga, qui venait de suivre une leçon modèle sur ce thème dans une classe de 9è, a planté un arbre dans la cour du Groupe scolaire Mamadou Konaté.



ANDROUICHA