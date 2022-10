Phase finale du CHAN Algérie 2023 : Les Aigles locaux sont classés dans le groupe D - abamako.com

Phase finale du CHAN Algérie 2023 : Les Aigles locaux sont classés dans le groupe D
Publié le dimanche 2 octobre 2022 | aBamako.com

© aBamako.com par Sissoko Alou

Match Mali-Sierra Leone du 2è et dernier tour des éliminatoires du CHAN 2023

Bamako, le 03 septembre 2022. En match comptant pour le 2è et dernier tour des éliminatoires du CHAN 2023, les Aigles locaux du Mali ont dominé leurs homologues de la Sierra Leonne sur le score de 2-0 au stade du 26 mars. Tweet

À l’issue du tirage au sort effectué par la CAF le samedi 1er octobre 2022 à l’Opéra d’Alger, la version locale de la sélection nationale sénior de football du Mali va évoluer dans l’un des deux groupes à trois de la phase finale du Championnat d’Afrique des Nations (CHAN) Algérie 2023. Classé dans le pot 1 avant le tirage au sort, le Mali, tête de série donc en raison de son palmarès dans cette compétition, est logé dans le groupe D composé de trois équipes tout comme le groupe E.



Pour franchir donc le premier tour de la 7è édition du CHAN qui se jouera du 13 janvier au 4 février 2023 en Algérie, les Aigles locaux devront se défaire de l’Angola et de la Mauritanie dans le compte du groupe D basé à Oran. Le groupe E, également basé dans la même ville d’Oran, est quant à lui composé du Cameroun, du Congo et du Niger. Voici la composition de tous les groupes.



Groupe A : Algérie, Libye, Ethiopie, Mozambique



Groupe B : RD Congo, Ouganda, Côte d’Ivoire, Sénégal



Groupe C : Maroc, Soudan, Madagascar, Ghana



Groupe D : Mali, Angola, Mauritanie



Groupe E : Cameroun, Congo, Niger



ANDROUICHA