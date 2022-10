Refondation de l’Etat : le Mali nouveau est né à la date du 22 septembre 2022 selon le Colonel Malick Diaw - abamako.com

Refondation de l'Etat : le Mali nouveau est né à la date du 22 septembre 2022 selon le Colonel Malick Diaw
Publié le mardi 4 octobre 2022

© aBamako.com par MS

Election du Président du Conseil National de Transition.

Bamako Le 5 décembre 2020 le colonel Malick Diaw élu à la tête du Conseil national de la transition Tweet

« Le jeudi 22 septembre 1960, la République du Mali est née et le jeudi 22 septembre 2022 le nouveau Mali est né et se construit progressivement. » Cette déclaration est du président du Conseil National de la Transition, le colonel Malick Diaw. Il l’a sortie lors de son discours prononcé le lundi 03 octobre 2022 à l’ouverture de la session d’octobre de son institution.



Le président du CNT avait ainsi trouvé l’occasion de jeter des fleurs au premier ministre par intérim pour son discours prononcé à la tribune des Nations Unies à cette date du 22 septembre dernier. Lequel discours a, selon ses termes, clairement exprimé les aspirations profondes du peuple malien et mis à nu les agissements « sournois et discourtois » de certains acteurs malveillants contre le Mali.

Une autre analogie faite par le colonel Malick Diaw dans son intervention, est celle attribuant deux titres distinctifs au président Feu Amadou Toumani Touré et au colonel Assimi Goïta. En effet, selon le président du CNT, si le premier a été le soldat de la démocratie au Mali, le second lui, se trouve être le soldat de la renaissance du pays.



ANDROUICHA