Education nationale : Plus de 60 milliards Fcfa chaque année au profit des apprenants maliens Publié le mardi 4 octobre 2022



Point de presse de la ministre de l`Education nationale

Bamako, le 12 juillet 2022. La ministre de l’Education nationale, Mme Sidibé Dédéou Ousmane, a animé un point de presse à son département, pour évaluer les résultats engrangés dans le cadre de la lutte contre les 3 F ( fraudes, fuites de sujets et faux sujets) au Mali. Tweet

L’Etat malien débourse plus de 60 milliards de nos francs chaque année pour l’éducation de ses enfants. L’information a été révélée par la ministre en charge de l’éducation dans notre pays à l’occasion de la rentrée scolaire 2022-2023 effectuée le lundi 03 octobre 2022.



Mme Sidibé Ousmane Dédéou, puisque c’est d’elle qu’il s’agit, a, dans les détails, laissé entendre que plus de 2,4 milliards de Fcfa entrent dans les fournitures scolaires distribués dans les lycées publics et écoles techniques et professionnelles. 1,3 milliard de Fcfa sert pour l’alimentation scolaire tandis que 57 autres milliards Fcfa sont investis dans les écoles privées au titre de bourses et frais scolaires aux élèves.



