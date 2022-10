Technologie : Comment les "compétences numériques" des travailleurs évoluent au fil du temps - abamako.com

Technologie : Comment les "compétences numériques" des travailleurs évoluent au fil du temps
Publié le vendredi 7 octobre 2022

Evolution des compétences numériques des travailleurs

L'expression "compétences numériques" signifiait autrefois savoir comment envoyer des e-mails ou taper avec un programme de traitement de texte.



C'était une compétence très recherchée - des personnes capables d'utiliser des logiciels spécifiques au travail et qui auraient besoin de savoir comment les utiliser clairement et naturellement.



Mais cette expression a beaucoup évolué. La culture numérique signifie désormais connaître les techniques nécessaires pour réussir dans une société où la communication et l'accès à l'information dépendent de plus en plus des technologies numériques telles que les plateformes en ligne et les téléphones portables.