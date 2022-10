Accord pour la paix et la réconciliation : Le comité de suivi tient sa session ordinaire aujourd’hui - abamako.com

Accord pour la paix et la réconciliation : Le comité de suivi tient sa session ordinaire aujourd'hui
Publié le mardi 11 octobre 2022 | L'Essor

Ouverture des travaux de la 43 ème session du Comité de suivi de l`accord d`Alger (CSA)

Bamako le 29 juin 2021. Le Premier ministre, Choguel Kokalla Maïga, a présidé l`ouverture des travaux de la 43ème session du Comité de suivi de l`Accord d`Alger (CSA) Tweet

Après plusieurs mois de suspension, la session ordinaire du Comité de suivi de l’Accord pour la paix et la réconciliation issu du processus d’Alger (CSA) reprend, aujourd’hui, de plus belle.







L’annonce a été faite, hier, par le président du CSA, Delmi Boudjemaa à sa sortie d’audience avec le Premier ministre par intérim, le colonel Abdoulaye Maïga, au ministère de l’Administration territoriale et de la Décentralisation.



La rencontre a enregistré la présence du ministre de la Réconciliation, de la Paix et de la Cohésion nationale, chargé de l’Accord pour la paix et la réconciliation nationale, le colonel-major Ismaël Wagué et de son collègue en charge des Affaires étrangères et de la Coopération internationale, Abdoulaye Diop.

À sa sortie d’audience, le président du CSA a confié avoir échangé avec le chef du gouvernement par intérim sur les «excellentes» relations bilatérales. «L’Algérie et le Mali ont, historiquement, toujours développé des relations de fraternité et de bon voisinage», a témoigné Delmi Boudjemaa. Il a indiqué que sa rencontre avec le Premier ministre intérimaire a également porté sur des questions qui relèvent de la souveraineté de notre pays, notamment la mise en œuvre de l’Accord. Le diplomate algérien a affirmé avoir reçu un certain nombre d’informations et d’orientations du Premier ministre par intérim pour voir dans quelle mesure cette session du CSA peut être une nouvelle occasion pour faire en sorte que l’Accord puisse être mis en œuvre de manière sincère et franche par l’ensemble des signataires. Et d’ajouter : «En tant que médiateur et président du CSA, nous ne faisons qu’avaliser les décisions qui sont prises souverainement par nos frères Maliens». Selon Delmi Boudjemaa, il s’agit également d’accompagner les signataires de l’Accord et essayer de voir où se trouvent les points de blocage en vue de trouver des solutions.

Cette audience intervient suite à la réunion décisionnelle de haut niveau sur l’Accord, tenue début août dernier. Cette rencontre, qui s’est déroulée entre les parties maliennes (gouvernement, mouvements signataires et de l’Inclusivité), avait pris des décisions importantes. Il s’agit, notamment de l’intégration de 26.000 ex-combattants en deux tranches de 13.000 dont la première est repartie selon le quota ayant fait l’objet d’un consensus entre les parties et la seconde sur une période de deux ans (2023-2024).



Ainsi, le président du CSA s’est dit «optimiste» quant aux résultats de la rencontre de ce mardi. Delmi Boudjemaa a ajouté que le travail qui se fait dans le cadre de la réunion décisionnelle montre que «nous sommes en train d’avancer, malgré l’importance des problèmes qui sont posés».

Toutefois, le diplomate algérien a insisté sur le respect de trois principes dans la mise en œuvre de l’Accord : l’unité du Mali, son intégrité territoriale, la souveraineté dans la prise de décisions politiques.

Delmi Boudjemaa a assuré qu’aucune décision ne sera prise contre l’unité et l’intégrité territoriale de notre pays. Comme cela a été réaffirmé, il y a quelques jours, par le président algérien, Abdelmadjid Tebboune.



