Une vision et des actions : la Chine travaille en faveur d'un destin commun pour l'humanité Publié le dimanche 16 octobre 2022 | maliweb.net

Xi Jinping, Président chinois

Il y a près d’une décennie, quand la nouvelle direction élue du Parti communiste chinois (PCC) a fait ses débuts au Grand palais du peuple après la première session plénière du 18e Comité central du PCC, le monde spéculait sur la manière dont la nation la plus peuplée de la planète et deuxième économie mondiale, dirigée par Xi Jinping, agirait à l’égard du reste de la communauté internationale et quel genre de rôle le pays jouerait dans une ère de changements et de défis immenses.



Au cours de son premier voyage à l’étranger en tant que président chinois en mars 2013, M. Xi, également secrétaire général du Comité central du PCC, a présenté la vision chinoise consistant à développer un nouveau type de relations internationales sur la base de la coopération mutuellement bénéfique et à établir une communauté de destin pour l’humanité.



Pendant la dernière décennie et sous la direction de M. Xi, la Chine s’est engagée à suivre la voie du développement pacifique, à répondre aux défis internationaux, à faciliter la coopération mutuellement bénéfique et à faire du système de gouvernance mondiale un système plus juste et plus équitable.



Comme nous avons pu le constater, l’approche de la Chine est dans l’air du temps et propice au maintien de la paix et de la stabilité. Elle contribue à la croissance économique mondiale et à la construction d’un monde caractérisé par une prospérité et un destin communs.