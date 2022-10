CHAN 2022: le Niger et le Mali au programme de la préparation Algériens à Tabarka - abamako.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Sport Article Sport CHAN 2022: le Niger et le Mali au programme de la préparation Algériens à Tabarka Publié le vendredi 21 octobre 2022 | Autre presse

Tweet

La sélection algérienne A' disputera deux matchs amicaux face au Niger et le Mali, le 29 octobre et le 2 novembre au stade de Tabarka (19h30), à huis clos, dans le cadre de sa préparation en vue du championnat d'Afrique des nations CHAN 2022, compétition réservée aux joueurs locaux, a indiqué lundi la Fédération algérienne de football (FAF).



Les protégés de l'entraîneur Madjid Bougherra effectueront du 26 octobre au 3 novembre, un stage de préparation en Tunisie, plus précisément à Tabarka, ville frontalière à quelques kilomètres d'El Kala.



Pour rappel, 18 pays scindés en trois groupes de quatre et deux groupes de trois, prendront part à cette compétition réservée aux footballeurs locaux.



La sélection algérienne, qui sera domiciliée au nouveau stade de Baraki (Alger), évoluera dans le groupe A avec l'Ethiopie, la Libye et le Mozambique.