Ségou : les 14 soldats tués entre Koumara et Macina ont été inhumés

Ségou : les 14 soldats tués entre Koumara et Macina ont été inhumés Publié le vendredi 13 janvier 2023 | studio tamani

Les militaires tués lors de l’attaque entre Koumara et Macina ont été enterrés ce matin (13/01/2023) au cimetière du camp militaire de Ségou. Les obsèques se sont déroulés en présence des autorités régionales et les parents des victimes. Cette attaque survenue le mardi 10 Janvier 2023 à fait 14 morts, 11 blessés et un véhicule détruit du côté des forces armées maliennes. Du côté des assaillants, 31 terroristes ont été neutralisés et un blessé récupéré.



Source : Studio Tamani