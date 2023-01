Jets de gaz lacrymogène contre le convoi de l’imam Mahmoud Dicko : la CODEM y a vu une grave menace contre la cohésion et la fraternité au Mali - abamako.com

Jets de gaz lacrymogène contre le convoi de l'imam Mahmoud Dicko : la CODEM y a vu une grave menace contre la cohésion et la fraternité au Mali Publié le dimanche 15 janvier 2023

Congrès du parti CODEM

Description: Bamako, le 17 décembre 2022. Le parti Convergence pour le Développement du Mali (CODEM) a tenu son congrès au Centre International de Conférences de Bamako. Tweet

Parmi les voix qui s’élèvent pour condamner les jets de gaz subis par le convoi de l’imam Mahmoud Dicko, figure celle de la Convergence pour le Développement du Mali (CODEM) qui, au delà de la condamnation, a vu dans cet incident « une grave menace contre la cohésion et la fraternité » dans le pays. C’est ce qu’elle a indiqué dans un communiqué publié dans la foulée de l’acte. Abamako.com vous en propose ici l’intégralité.



La convergence pour le développement du Mali « CODEM» a appris avec consternation, ce jour 14 janvier 2023, l’attaque perpétrée contre le convoi de l’imam Dicko de retour d’un voyage à l’extérieur où il a été désigné officiellement membre permanent de la ligue islamique mondiale.



Cette attaque, contre les paisibles citoyens et l'imam Dicko avec jeu de gaz lacrymogène, constitue une grave menace contre la cohésion et la fraternité dans notre pays, jadis salué comme un modèle de tolérance.



La CODEM condamne avec vigueur cette attaque contre les fidèles venus célébrer l’imam Dicko, un homme de paix et respectueux de l’Etat de droit..



Le Parti CODEM en appelle à la responsabilité de tous et demande aux autorités de faire toute la lumière sur cet incident malheureux.



Bamako, le 14 janvier 2023

Le secrétaire Général