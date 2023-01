Commémoration de la journée du 14 janvier 2023: Une occasion pour l’A.RE.MA d’étoffer son rang - abamako.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Société Article Société Commémoration de la journée du 14 janvier 2023: Une occasion pour l’A.RE.MA d’étoffer son rang Publié le vendredi 13 janvier 2023 | aBamako.com

© aBamako.com par AS

Présentation du cadre stratégique de la refondation de l`Etat

Bamako, le 1 octobre 2022 le Ministre de la refondation de l`Etat, chargé des relations avec les institutions était face aux hommes de média pour la présentation du cadre stratégique de la refondation 2022-2031 Tweet

La commémoration, la 1ère du genre de la journée du 14 janvier dédiée à la souveraineté retrouvée au Mali, sera pour l’Alliance pour la Refondation du Mali (A.RE.MA) l’occasion d’enregistrer l’arrivée en son sein de plusieurs partis politiques. L’annonce est faite par le président de ce mouvement politique qui, par le truchement d’un communiqué publié ce vendredi 13 janvier 2023, entend organiser une série d’activités commémoratives de la journée.



Parmi ces activités, figure une Conférence débat avec projection de film sur les actions réalisées par la transition et les actions de soutien et mobilisation d' A.RE.MA en faveur de la Transition.« À cette occasion, plusieurs partis politiques et organisations feront leur entrée à l' A.RE.MA. » informe le communiqué dans lequel le Président de l' A.RE.MA invite toutes et tous dans les régions et dans les représentations à l'extérieur de célébrer et de participer aux côtés des autorités administratives intérieures et consulaires à la commémoration de cette journée de façon visible.



Outre cette conférence débat prévue pour le lendemain de la fête, le 15 janvier au CICB, la journée elle-même sera consacrée à l’organisation d’un Don de Sang au siège d'A.RE.MA sis derrière le 12e arrondissement. Il sera ensuite procédé à une montée des Couleurs au même lieu. L’activité de mobilisation citoyenne initialement prévue le 14 janvier au siège d' A.RE.MA est, quant à elle, annulée. Ceci, « pour être conforme au communiqué du Gouvernement » indique le communiqué signé du Chargé de la communication et l'information Honorable Attay AG Abdallah.