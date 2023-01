Organisation de l’élection référendaire : le ministre de l’administration territoriale échange avec les partis politiques - abamako.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Politique Article Politique Organisation de l’élection référendaire : le ministre de l’administration territoriale échange avec les partis politiques Publié le jeudi 12 janvier 2023 | aBamako.com

© aBamako.com

Organisation de l`élection référendaire : le ministre de l`administration territoriale échange avec les partis politiques

Tweet

Dans la perspective de la tenue des élections crédibles et transparentes, le Ministère de l’Administration territoriale et de la Décentralisation, en collaboration avec le Ministre de la Refondation de l’Etat et le Ministre délégué auprès du Premier Ministre Chargé des Réformes politiques et Institutionnelles, a rencontré ce jeudi 12 janvier 2022 les partis politiques pour échanger sur l'organisation de l'élection référendaire avis avant toute prise de décisions.



L'objectif de cette rencontre était d' échanger sur les pistes qui permettront une meilleure organisation du referendum suivant une démarche consensuelle et inclusive.



Sur un total de 281 partis politiques saisis pour apporter des propositions, seulement 50 ont répondu, soit un taux de 17, 79 % et Sur 50 réponses reçues, 24 partis politiques ont fait des propositions ayant permis de disposer de 48 suggestions dont 06 options principales.



Il faut rappeler que le 10 juin 2022,le Président de la Transition, le Colonel Assimi GOÏTA, a mis en place,une Commission de rédaction de la nouvelle Constitution par Décret n°2022-0342/PT-RM du 10 juin 2022. Cette commission a procédé à la remise officielle de l’avant-projet au Président de la Transition, suivie des séances de restitution et la mise en place d'une commission pour finaliser le texte constitutionnel afin de doter le Mali d’une loi fondamentale conforme aux aspirations du Peuple.



MS