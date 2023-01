Construction de l’Hôpital du District Sanitaire de Bla : le gouvernement a approuvé le marché relatif aux travaux. - abamako.com

Construction de l'Hôpital du District Sanitaire de Bla : le gouvernement a approuvé le marché relatif aux travaux. Publié le mercredi 11 janvier 2023

Bamako le 16 juin 2021. Le président de la Transition, Assimi Goïta, a présidé son premier Conseil des ministres au palais de Koulouba, ce mercredi. Tweet

Le conseil des ministres du mercredi 11 janvier 2023 a été l’occasion pour l’exécutif malien d’approuver le marché relatif aux travaux de construction de l’Hôpital du District Sanitaire de Bla (Région de Ségou) en lot unique.



Le marché est conclu entre le Gouvernement de la République du Mali et l’entreprise Afrique Travaux BTP-Hydraulique-Forage pour un montant toutes taxes comprises de 4 milliards 486 millions 208 mille 543 Francs CFA et un délai d’exécution de trois-cent (300) jours.



« La réalisation de cet hôpital entre dans le cadre de la mise en œuvre d’un vaste programme de réforme du système de santé de notre pays dont l’objectif est l’amélioration des conditions de prise en charge des patients dans des conditions idoines. » a mentionné le communiqué ayant sanctionné le conseil des ministres.



