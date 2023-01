Commémoration de la Journée nationale de la Souveraineté retrouvée: le président de la Transition, le colonel Assimi Goïta déclare le samedi 14 Janvier chômé et payé - abamako.com

Commémoration de la Journée nationale de la Souveraineté retrouvée: le président de la Transition, le colonel Assimi Goïta déclare le samedi 14 Janvier chômé et payé Publié le mercredi 11 janvier 2023

Le Colonel Assimi Goïta

Le Colonel Assimi Goïta

Dans un communiqué dont abamako.com a reçu une copie le président de la transition le colonel Assimi Goïta a décidé de déclarer chômé et payé, le 14 Janvier "Journée de la souveraineté retrouvée ". Le communiqué ci-dessous.



Le 11 Janvier 2023, lors du Conseil des Ministres, SE Le Colonel Assimi GOÏTA, Président de la Transition, Chef de l'Etat a décidé de déclarer chômé et payé, le 14 Janvier "Journée de la souveraineté retrouvée ".



Cette décision vise à magnifier la grande mobilisation, inédite et historique des millions de Maliens de l'intérieur, de la diaspora, ainsi que des amis du Mali, pour dénoncer les sanctions illégales,

illégitimes et inhumaines de la CEDEAO et de l’UEMOA contre le

Mali.



À titre de rappel, le 09 Janvier 2022, le peuple malien a été injustement sanctionné par ces organisations régionales, pour avoir fait le choix légitime, conformément aux recommandations des Assises Nationales de la Refondation, de mener des réformes politiques et institutionnelles décisives avant d'organiser des élections et ce afin d’asseoir une stabilité durable.



En outre, la commémoration de la Journée de la Souveraineté retrouvée, chômée et payée du 14 Janvier, vise à mener plusieurs activités ayant trait aux objectifs suivants : renforcer le sentiment patriotique ;

célébrer le drapeau national, emblème de la patrie;

saluer le courage, la détermination et la résilience des Maliens;

renforcer la conscience d'appartenance à la Nation malienne;

réaffirmer l'attachement à la souveraineté, telle que précisée par SE Le Colonel Assimi Goïta, Président de la Transition, Chef de l'Etat, à travers les trois principes guidant l'action publique au Mali :

le respect de la souveraineté;

le respect des choix stratégiques et des choix de partenaires opérés par le Mali;

la prise en compte des intérêts vitaux du Peuple malien dans les décisions prises.



Le Gouvernement du Mali appelle tous les Maliens, de l’intérieur comme ceux établis à l’extérieur à rester mobilisés pour la Refondation du Mali et à donner toute la solennité requise à la commémoration de la Journée nationale de la Souveraineté retrouvée.



Que Dieu bénisse le Mali et préserve les Maliens!



Bamako, le 11 janvier 2023

Le Ministre d’Etat, Ministre de l’Administration territoriale et de la Décentralisation,

Porte-parole du Gouvernement,

Colonel Abdoulaye MAÏGA