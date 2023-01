AIGE : les 15 membres officiellement installés - abamako.com

AIGE : les 15 membres officiellement installés Publié le mardi 10 janvier 2023

© aBamako.com par AS

Installation des membres de l`autorité Indépendante de Gestion des Élections

Bamako, le 10 janvier 2022, les membres de l`autorité Indépendante de Gestion des Élections ont été officiellement installés par le président de la transition Tweet

Les 15 membres du collège de l'autorité Indépendante de Gestion des Élections AIGE ont été officiellement installés dans leur fonction ce mardi 10 janvier 2022 dans la salle banquet de koulouba par le président de la transition



Ces 15 membres de l'autorité Indépendante de Gestion des Élections l'AIGE auront la lourde tâche d'organiser la gestion de toutes les élections législatives et référendaires à venir. ''Nous accorderons une importance particulière sur le fichier électoral et mettrons un accent particulier sur les opérations de vote, les bulletins de vote , la centralisation et publication des résultats, bureau de vote par bureau de vote '', a indiqué Me Moustapha Cissé président de l'AIGE



Dans son intervention le président de la transition, le colonel Assimi Goïta a insisté sur la bonne tenue des élections



Il faut rappeler que ces membres ont été nommés par un décret le 12 octobre 2022 pour un mandat de 7 ans non renouvelable .