Eau et Électricité : le président de la Transition contre une augmentation des tarifs Publié le mercredi 11 janvier 2023

Il y aura pas d'augmentation des tarifs de l'eau et de l'électricité au Mali. Cette assurance a été donnée ce mardi 10 janvier 2023, par le colonel Assimi Goïta en réponse à une doléance des autorités administratives indépendantes, lors de la présentation de voeux des autorités administratives indépendantes et propose le renforcement des infrastructures pour la diminution des coût de production.

Le président de la transition ne veut pas en rajouter aux difficultés de ses compatriotes déjà éprouvés, en acceptant une augmentation des tarifs de l'eau et de l'électricité proposée par les autorités administratives indépendantes. ''C'est avec un grand intérêt que j'ai noté votre doléance de l'augmentation des tarifs de l'eau et de l'électricité. Néanmoins, au regard des contextes difficiles que nous vivions, il serait judicieux d'investir de primes abord dans le renforcement des infrastructures hydrauliques et électriques'', a indiqué le présdient Goïta.

S'agissant du taux de recouvrement, le président de la transition a exhorté les autorités administratives indépendantes à faire une vaste campagne de sensibilisation auprès de la proposition.



M.S