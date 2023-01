Référendum, révision de la loi électorale, ... : le Ministre Abdoulaye Maïga donne sa position - abamako.com

News Politique Article Politique Référendum, révision de la loi électorale, ... : le Ministre Abdoulaye Maïga donne sa position Publié le jeudi 12 janvier 2023 | aBamako.com

Rencontrant les partis politique sur l'organisation de l'élection référendaire, le ministre d'État, ministre de l'Administration territoriale et de la Décentralisation, le colonel Abdoulaye Maïga, a exprimé la volonté du gouvernement de faire une relecture à minima de la loi électorale. ''La mise en place des démembrements de l'Autorité Indépendante de Gestion des Élections (AIGE), nous en sommes très conscients je voudrais vous dire qu'il y a une réflexion en cours au niveau du gouvernement pour savoir dans quelle mesures nous pouvons réduire le délai de six mois dans la loi electorale. Ce qui nous permettra d'être en phase avec le chronogramme. Nous n'excluons pas une relecture à minima de la loi électorale pour intégrer ses aspects'', a affirmé le ministre Maïga.



Concernant les propositions d'abandonner l'élaboration de la nouvelle constitution par certains partis politiques, le ministre Abdoulaye Maïga rétorque en ces termes: ''Nous avons un objectif, c'est d'organiser un référendum. Ceux qui pensent qu'il faut sursoir au projet de referendum, c'est hors mandat ni dans mes attributions'', a-t-il ajouté.



Sur le paiement des aides aux partis politiques, le ministre Maïga affirme que c'est un droit et que le gouvernement s'atterlera à le faire.



