CHAN 2022 : La compétition donne son coup d'envoi aujourd'hui
Publié le vendredi 13 janvier 2023

CHAN 2022 : La compétition donne son coup d’envoi aujourd’hui

La 7è édition du Championnat d’Afrique des nations (CHAN), Algérie 2022 donne son coup d’envoi aujourd’hui. Le pays hôte du tournoi, l’Algérie ouvrira le bal contre la Libye. Cette rencontre se disputera au stade Nelson Mandela (40.000 places). Ce stade, inauguré samedi dernier à l’occasion du match amical entre les Locaux algériens et les Black Galaxies du Ghana (0-0) , est situé à Baraki dans la banlieue d'Alger.



Quant à la sélection locale malienne, elle a effectué son stage de préparation en Tunisie, précisément à Sousse où elle a livré deux matches amicaux face, respectivement à l’Ouganda (0-0) et la RD Congo (1-0 pour le Mali). Le troisième match de preparation est prévu ce vendredi 13 janvier 2023 contre le SC Chebba, une équipe qui évolue en première division tunisienne. De son côté, la Mauritanie a également disputé quelques rencontres de préparation marquées notamment par une probante victoire contre la Côte d’Ivoire (3-0). Inutile de dire que ce succès va donner confiance aux Mourabitounes Locaux et qu’il faut s’attendre à voir l’équipe jouer ses chances à fond. Le technicien Nouhoum Diané et ses joueurs sont donc avertis : sur le papier, la Mauritanie ne fait pas partie des favoris de ce CHAN, mais a envoyé un signal fort à ses adversaires en battant la Côte d’Ivoire 3-0.



Le CHAN Algérie 2022 regroupera 18 pays, contrairement aux précédentes éditions. Les participants ont été répartis en poules de trois et quatre sélections qui s’affronteront dans une formule de championnat aller-simple. Les deux premiers des poules de quatre équipes se qualifieront, mais dans les groupes de trois pays, seuls les premiers auront le droit de disputer les quarts de finale. La poule des Aigles locaux est composée de trois pays, à savoir le Mali, la Mauritanie et l’Angola.



fsanogo