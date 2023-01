Nouvel An : les membres du Gouvernement ont présenté leurs vœux au Président de la Transition - abamako.com

Nouvel An : les membres du Gouvernement ont présenté leurs vœux au Président de la Transition Publié le mardi 17 janvier 2023 | Présidence

Dans le cadre de la traditionnelle cérémonie de présentation des vœux de Nouvel An, le Président de la Transition, SE le Colonel Assimi GOÏTA, Chef de l’État, a reçu les membres du Gouvernement, ce mardi 17 janvier 2023, dans la salle des banquets de Koulouba. Au nom du Gouvernement, le Premier ministre, Dr Choguel Kokalla MAÏGA, Chef du Gouvernement, a présenté ses vœux au Président de la Transition.



Il a formulé des vœux pour plus d’unité, de croissance, de prospérité, de stabilité et de sécurité au Mali. Aussi le Premier ministre a adressé ses remerciements et reconnaissances à ses collaborateurs, aux membres du Gouvernement, au Chef de l’État ainsi qu’à son médecin traitant et au peuple malien pour les efforts consentis en faveur du recouvrement de son état de santé.



Au cours de cet exercice annuel, le Premier ministre a fait l’état de la Nation, en faisant le bilan des grandes réalisations faites par le Gouvernement. Secteur par secteur, il a fait ressortir les progrès réalisés au cours de l’année écoulée. Aucun département ministériel n’a échappé à cette analyse du Chef du Gouvernement.



C’est ainsi que le Premier ministre fera remarquer la montée en puissance de l’armée malienne ainsi que la mise en place d’initiatives visant à soutenir cette montée en puissance des Forces armées de défense et de sécurité. Il n’a pas manqué à évoquer non plus les réformes majeures ayant marqué l’année écoulée, mais aussi le retour progressif de l’administration dans les zones jadis occupées par les groupes armés terroristes.



Cette cérémonie de présentation des vœux a été également une occasion pour Dr Choguel Kokalla MAÏGA d’expliquer au Chef de l’État les différentes initiatives prises par le Gouvernement dans le cadre de la lutte contre la corruption, la délinquance économique et financière.



Le Premier ministre a aussi indiqué l’adoption de mesures d’accompagnement des ménages impactés par les effets des sanctions illégales, illégitimes et inhumaines de la CEDEAO et de l’UEMOA au cours de l’année 2022.



Le Gouvernement de Transition s’engage à faire de l’année 2023, l’année des grands travaux, de la mise en œuvre intégrale du chronogramme de la Transition, de la sécurisation de tout le territoire national, afin de préserver la dynamique du changement.



Prenant la parole, le Président de la Transition a reconnu que durant l’année écoulée, la tâche du Gouvernement a été très ardue. Toutefois, il a invité, chacun dans son domaine, à plus de persévérance pour faire face aux défis, qui continuent d’assaillir le pays. Surtout que l’année 2023 qui commence sera encore une année pleine de défis qu’il faudrait relever, avec efficience.



Dans son allocution, le Président GOÏTA a indiqué avoir apprécié la stratégie du Gouvernement pour lutter contre la corruption et la délinquance économique et financière. Une lutte qui, selon lui, connaît des avancées notables.



Le Chef de l’État a saisi aussi l’occasion pour exhorter les membres du Gouvernement à veiller à la bonne tenue du référendum et des élections prochaines, qui seront le baromètre de la réussite de la Transition.