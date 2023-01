Anniversaire de l’Armée : La Forsat-civile organise une nuit de bienfaisance - abamako.com

Anniversaire de l'Armée : La Forsat-civile organise une nuit de bienfaisance Publié le mardi 24 janvier 2023 | L'Essor

Défilé militaire de commémoration du 62è anniversaire de l`armée malienne

Bamako, le 20 janvier 2023. Le président de la Transition, le colonel Assimi GOÏTA, a assisté à un défilé militaire à l`occasion de la commémoration du 62è anniversaire de l`armée malienne. Tweet

Dans le cadre de la commémoration du 62è anniversaire de la création de notre armée, la Fédération des organisations et regroupements de soutien aux actions de la Transition (Forsat civile) a organisé, vendredi dernier dans un hôtel de la place, une nuit de bienfaisance à travers un diner gala au cours duquel des trophées ont été attribués aux personnalités qui s’illustrent pour l’avènement du Mali nouveau (Mali Kura).



Ces trophées témoignent de l’engagement de ces personnalités pour l’avènement du Mali nouveau (Mali Kura)



Il y a eu aussi une collecte de fonds pour venir en aide aux veuves et orphelins de guerre. La cérémonie a enregistré la présence de plusieurs personnalités dont les représentants du président de la Transition, du Conseil national de Transition et du gouvernement. L’ambassadeur du Qatar au Mali, Ahmed Abdulrahman Al Senaidi, a également répondu présent à l’invitation.





Les trophées ont été décernés notamment au président de la Transition, le colonel Assimi Goïta, au patriarche de Hombori, Issa Balobo Maïga, au président du Conseil national de la société civile, Bouréima Allaye Touré, aux membres du gouvernement, à l’ambassadeur du Qatar au Mali et à Adama Ben Diarra du mouvement Yerewolo Debout sur les remparts.

Selon la présidente de la Forsat civile, Aiché Baba Kéita, l’objectif de la soirée consiste à toujours briller sur le terrain du soutien aux veuves et orphelins des militaires. Il s’agit de créer des occasions de ce genre, faire des activités, pour pouvoir récolter des fonds.





«C’est pourquoi ce soir nous avons fait une cérémonie très sobre, mais les 200 tickets vendus serviront de dons qui seront distribués aux veuves et orphelins de militaires dans les zones de Tombouctou et Mopti très bientôt», a précisé Aiché Baba Kéita. Elle a profité de l’occasion pour demander aux Maliens de soutenir les autorités de la Transition. «Nous devons accompagner les autorités pour que l’avènement du Mali Kura soit une réalité», a-t-elle soutenu.

Le président de l’Alliance pour la refondation du Mali (Arema), Mohamed Ousmane Ag Mohamedoune a estimé que son parti et sa partenaire Forsat civile ne pouvaient faire mieux que de magnifier la fête de l’Armée malienne qui ne cesse de monter en puissance sous la Transition. L’ensemble instrumental a agrémenté la soirée avec les chansons phares de son répertoire.