Commission chargée de finalisation du projet de constitution : la CMA ne prendra pas part
Publié le samedi 28 janvier 2023

Dans communiqué rendu public juste après la publication du décret du Président de la transition portant nomination des membres de la commission chargée de finalisation du projet de constitution de la République du Mali, la Coordination des mouvements de l'Azawad (CMA) informe l’opinion nationale et internationale et la Mediation internationale qu’elle n'y prendra pas. Communiqué ci-dessous.



COORDINATION DES MOUVEMENTS DE L'AZAWAD

Communiqué N°01/CMA/BE/2023



Réaction de la CMA au Décret N*2023-0055/PT-RM du 27 Janvier 2023, portant nomination des membres de la Commission chargée de la finalisation du projet de Constitution.



Antérieurement à sa décision de suspendre sa participation aux mécanismes de mise en œuvre et de suivi de l’Accord pour la Paix et la Réconciliation au Mali issu du Processus d’Alger, la CMA avait communiqué un nom au Gouvernement de Transition pour la finalisation du projet de constitution en cours.



Suite à la réunion de son Bureau Exécutif tenue du 07 au 09 Décembre 2022, la CMA a adressé au chef de file de la médiation une correspondance dans laquelle elle demande une rencontre bilatérale en terrain neutre suivie du communiqué du CSP-PSD du 21 décembre 2022 consacrant la suspension par les mouvements signataires des mécanismes de suivi et de mise en œuvre de l’Accord pour la paix et la réconciliation. Elle informe par conséquent l’opinion nationale et internationale ainsi que la Mediation internationale qu’elle ne prendra pas part à la COMMISSION CHARGÉE DE LA FINALISATION DU

PROJET DE CONSTITUTION.



Par la même occasion la CMA se démarque des déclarations unilatérales du Ministre Diop à la tribune des Nations Unies ce 27 janvier 2023 parlant "d'élans freinés" dans la mise en œuvre de l'Accord par les mouvements signataires lorsqu'il s'agit d'une dégradation évidente du processus consacrant un net recul d'intérêt de la partie gouvernementale à l'Accord de paix.



Enfin la Coordination des Mouvements réitère avec insistance sa demande de réunion en un lieu neutre avec la médiation internationale pour discuter de la viabilité de l’Accord pour la paix et la réconciliation au Mali issu du processus d'Alger.



Kidal le 27 Janvier 2023.



Pour la CMA:

Almou Ag Mohamed

Porte-parole.