Le Premier ministre Choguel MAÏGA à propos du chérif Bouyé hier à Niono : «Il est le plus loyal» - abamako.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Société Article Société Le Premier ministre Choguel MAÏGA à propos du chérif Bouyé hier à Niono : «Il est le plus loyal» Publié le vendredi 27 janvier 2023 | aBamako.com

© Autre presse par DR

Le Premier ministre Choguel MAÏGA à propos du chérif Bouyé hier à Niono : «Il est le plus loyal»

Tweet

Le premier ministre Choguel Kokalla MAIGA avait annoncé le 05 janvier dernier à la cérémonie de remise de médailles aux Trésors Humains Vivants qu’il se chargerait lui-même, d’amener la reconnaissance de Mouhamedou Ould Cheikh Hamahoullah Haïdara dit Bouyé, le chérif de Niono. C’est désormais chose faite. À cette remise qui s’est déroulée le jeudi 26 janvier 2023 dans la maison des hôtes du chérif à Nioro, le PM a, après avoir rappelé les conseils prodigués par ce leader religieux pour la bonne marche de la Transition, laissé entendre qu’il est le plus loyal.



Par ailleurs, le chef du gouvernement a expliqué que sa relation avec le Chérif de Nioro date de plus de 30 ans. Soutenant que le géniteur de Bouyé fait partie des symboles de la résistance à la pénétration coloniale. « Si on veut cultiver chez la jeunesse la fierté d’appartenir à un pays, vénérer un tel homme veut dire beaucoup de choses. C’est pour cela, avec son accord, le président de la Transition a décidé en Conseil des ministres de donner le nom du père de Bouyé à l’aéroport de Nioro », a-t-il souligné.

En outre, Dr Choguel Kokalla Maiga dira que la Transition s’est engagée à ne plus décorer dans l’anonymat les Trésors humains vivants de notre pays. «On a décoré le Chérif comme médiateur social, mais ce que les gens ne savent pas, c’est un grand docteur. Parlant de la distinction du Chérif de Nioro, le Premier ministre a estimé qu’il a de multi compétences On aurait même pu lui décerner la médaille de la médecine traditionnelle au même titre que celle de la médiation sociale», a-t-il reconnu.



ANDROUICHA