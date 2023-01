Défis opérationnels de la MINUSMA : la réponse du gouvernement au Secrétaire Général des Nations Unies - abamako.com

Défis opérationnels de la MINUSMA : la réponse du gouvernement au Secrétaire Général des Nations Unies Publié le jeudi 26 janvier 2023 | aBamako.com

Dans son rapport trimestriel sur la situation au Mali, couvrant la période du 04 octobre au 29 décembre 2022, le Secrétaire général des Nations Unies a noté que depuis le 4 octobre 2022, 237 demandes de vol de la MINUSMA ont été refusées ou n'ont pas reçu de réponse des autorités maliennes. À cette inquiétude du patron de l’ONU, le gouvernement malien a réagi à travers un mémorandum publié le mercredi 25 janvier 2023.



Dans ce document, l’exécutif malien a fait observer que sur ce point, la réunion de coordination Gouvernement/MINUSMA, tenue le 1er août 2022 a permis de mettre en place une procédure relative à une meilleure gestion de la rotation des contingents de la Mission. Ladite rotation s’effectue actuellement à un rythme normal et mutuellement satisfaisant.



« Toutefois, le Gouvernement du Mali déplore le manque de transparence et l’absence de réciprocité dans la collaboration de la MINUSMA qui, malgré des engagements pris, ne partage pas avec les autorités maliennes les informations et données recueillies par les drones de la Mission. Ces difficultés font l’objet d’échanges entre les deux parties. » a mentionné le gouvernement dans son mémorandum pour ensuite inviter la MINUSMA à se conformer à la procédure convenue dans le cadre de la réunion du 15 novembre 2022 et aux conclusions de la réunion de coordination du 18 janvier 2023, au cours de laquelle une reprise des vols de drone a été décidée sous réserve du respect des conditionnalités définies de commun accord.



