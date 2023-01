Crise au sein de l’ASSEP : Le président Ousmane DAO reproche à la Maison de la Presse sa partialité - abamako.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Société Article Société Crise au sein de l’ASSEP : Le président Ousmane DAO reproche à la Maison de la Presse sa partialité Publié le mercredi 25 janvier 2023 | aBamako.com

© Autre presse par DR

Crise au sein de l’ASSEP : Le président Ousmane DAO reproche à la Maison de la Presse sa partialité

Tweet

À la faveur d’un point de presse animé le mercredi 25 janvier 2023 au siège de l’Association des Éditeurs de Presse Privée (ASSEP), le président de cette faîtière, Ousmane DAO a déploré la position affichée par la Maison de la presse par rapport à ce qu’on peut appeler par bicéphalisme au sein de l’ASSEP. Selon la déclaration liminaire faite à l’entame de ce point de presse, une semaine après la tenue le 14 janvier 2023 de l’Assemblée générale d’informations de l’ASSEP ; assemblée qui a vu naître la crise avec la mise sur pied d’un comité dit transitoire, le président de la Maison de la presse a sorti un communiqué dans lequel un présumé comité de pilotage de la crise a décidé de reconnaitre le Comité Transitoire de l’ASSEP comme le seul représentant légitime de l’Association des Editeurs de Presse Privée (ASSEP)



« Pour ce qui concerne le Communiqué N° 001- 2023 - signé par le Président de la Maison de la Presse le 21 janvier 2023, il cache mal son évidente partialité dans ce dossier. Pour quelle raison ? » s’est interrogé le président DAO dans un premier temps.



Je dois vous dire que nous avons reçu ici au siège de l’ASSEP le samedi 21 Janvier 2023 vers 13h, l’administrateur délégué de la Maison de la Presse pour s’imprégner de la situation en vue de faire une médiation entre les deux parties.



Demeurant ouvert au dialogue et à une sortie de crise, nous lui avions fourni les éléments d’appréciation sur la situation.



Cependant, nous étions loin de penser qu’il s’agissait de mettre la forme au profit d’un communiqué qui cherche de manière claire à agrandir le fossé entre les membres de l’ASSEP.



Le Président de la Maison de la Presse devrait avoir mieux à faire. C’est-à-dire travailler à remplacer l’argent public destiné aux organes de presse qu’il a utilisé et que lui-même a avoué lors de l’assemblée générale qu’il a organisée le 02 juin 2022 à la Maison de la Presse.



Je dis et insiste dessus, l’ASSEP n’est pas sous l’autorité du Président de la Maison de la Presse et par conséquent, elle n’a aucun ordre à recevoir de lui. Pour preuve, le Président de la Maison de la Presse n’est impliqué ni de près, ni de loin dans la mise en place de ceux qui doivent diriger l’ASSEP. Cependant, nous le comprenons s’il s’évertue à placer ses hommes à la tête de l’ASSEP pour des fins qu’il sait mieux que tous.



Au lieu d’un communiqué de parti pris, ce qui n’est pas son rôle encore moins dans ses prérogatives, le Président de la Maison de la Presse gagnerait en crédibilité, en estime et en respect au sein de l’opinion publique en agissant dans le sens du rapprochement des parties. Nulle part, il n’est dit que le Président de la Maison de la Presse doit faire l’arbitre au sein des faitières.



Je finis par rappeler que la division ne servira personne. Ceux qui ont cet agenda doivent revenir à la raison. Pour notre part, nous continuerons à travailler à l’unité et à la cohésion en demeurant ouverts au dialogue pour une sortie de crise. » a laissé entendre le président Ousmane DAO selon qui son péché et celui de son bureau, est qu’ils ont osé prendre le dossier de l’aide à la presse en main. « Certains n’ont pas intérêt à ce que ce dossier avance et le meilleur moyen pour flouer est de créer et entretenir la confusion en notre sein. » a t-il martelé



ANDROUICHA