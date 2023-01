Transition : le Benelux veut apporter son appui au Mali - abamako.com

News Politique Article Politique Transition : le Benelux veut apporter son appui au Mali Publié le mardi 24 janvier 2023 | aBamako.com

Abdoulaye DIOP, Président de la Commission de l’UEMOA

Des Envoyés spéciaux des pays du Benelux (Belgique, des Pays –Bas et du Luxembourg), en visite conjointe au Mali, ont été reçus en audience le lundi 23 janvier 2023 par le Ministre des Affaires étrangères et de la Coopération internationale, Abdoulaye DIOP.



Porteurs de la voix du Benelux, ces Envoyés spéciaux ont exprimé le grand intérêt de leurs pays respectifs pour le Sahel en général et le Mali en particulier.



Dans cette dynamique, le Ministre DIOP et ses hôtes ont longuement échangé et sans tabou sur plusieurs questions d’intérêt commun, notamment la situation sécuritaire au Sahel et au Mali ; l’évolution du processus de transition au Mali, l’état de mise en œuvre de l’Accord pour la Paix et la Réconciliation issu du processus d’Alger ; les modalités d’allocation des financements, y compris la situation des ONG au Mali ; la question des droits de l’Homme et autres questions sur le plan sous régional.



Le Chef de la diplomatie malienne a salué la démarche constructive de ses hôtes visant à effectuer une visite de terrain pour s’enquérir de la situation réelle du Mali, avant d’apporter des éclairages sur l’état d’évolution du contexte politico-sécuritaire de son pays, souvent victime des perceptions qui ne reflètent pas la situation exacte.



Tout en souhaitant le retour rapide à un ordre constitutionnel au Mali pour une coopération normalisée, le Ministre et ses hôtes se sont engagés à maintenir le dialogue constructif et franc en vue d’avancer sur les chantiers pour lesquels la compréhension est partagée.



ANDROUICHA