Section Mali du Haut Conseil des Togolais de l’Extérieur : le Délégué Pays élu a officiellement pris fonction

Le nouveau Délégué Pays (DP) du Haut Conseil des Togolais résidant au Mali (HCTE-Mali) a officiellement pris ses fonctions le vendredi 20 janvier 2023. C’était à la faveur d’une cérémonie de passation de services qui s’est déroulée au consulat du Togo à Bamako sous la présidence du consul honoraire M. Mamadou DIAKITE.



Du nom de Kokou ATTIGAN, le nouveau DP élu en octobre dernier au terme d’un vote en ligne qui a eu lieu du 24 septembre 2022 à 00 heure au 03 octobre 2022 à minuit, succède ainsi aux sortants que sont les sieurs Jules MENSAH, Nika TCHAA et Possian COMLAN ; ces derniers ayant conduit à trois le mandat précédent selon l’ancien format. La cérémonie a été essentiellement marquée par des échanges entre le consul et les deux bureaux (entrant et sortant) ; échanges au cours desquels le représentant consulaire du Togo au Mali est parvenu à aplanir des divergences existant entre les deux bords. M. Mamadou DIAKITE a donc fait de cette occasion une mission de bons offices pour le bien de la communauté togolaise vivant au Mali.



Kokou ATTIGAN venait ainsi d’être installé sur des bases saines pour un mandat de 3 ans allant de 2022 à 2025. Signalons que le scrutin au terme duquel il a été élu, constitue le deuxième en date pour les représentants de la diaspora togolaise, après la mise en place du HCTE en 2019.



Pour rappel, le HCTE est un organe consultatif de statut associatif, non partisan, non discriminatoire et à but non lucratif. Il n’est affilié à aucune obédience confessionnelle, philosophique ou politique, selon les précisions de la diplomatie togolaise. La structure se veut l’interface entre le gouvernement et la diaspora togolaise, sur toutes les questions d’intérêt commun et reste un canal privilégié, pour engager les acteurs de la diaspora.



