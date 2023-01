Élections générales : L’AIGE sera bientôt représenté dans les régions du Mali. - abamako.com

Élections générales : L'AIGE sera bientôt représenté dans les régions du Mali. Publié le lundi 23 janvier 2023

© aBamako.com par AS

Installation des membres de l`autorité Indépendante de Gestion des Élections

Bamako, le 10 janvier 2022, les membres de l`autorité Indépendante de Gestion des Élections ont été officiellement installés par le président de la transition

Lors d’une réunion du comité de pilotage sur le referendum et les élections générales tenue ce lundi 23 janvier 2023, les responsables de l’Autorité Indépendante de Gestion des Élections AIGE ont annoncé la mise en place des démembrements de l’AIGE dans les régions.



Cette mise en place des démembrements de l’AIGE n’attend que l’adoption du projet de découpage territorial par le conseil national de transition.



La rencontre était présidée par le ministre d’État ministre de l’administration territoriale et de la décentralisation, le colonel Abdoulaye Maiga .Cette rencontre était l’occasion pour le président de l’AIGE et le ministre du tutelle de réaffirmer leur volonté commune à relever les défis des échéances électorales



’’Au titre de l’an mise en place de la coordination de l’AIGE, il y a lieu de signaler quelques contraintes liées à la perspective de l’adoption par le CNT de la loi relative à la réorganisation du territoire. Nous attendons l’effectivité de cette configuration du territoire pour mettre en place toute les coordinations de l’Aige, l’actualisation définitive du fichier électoral sur la base du nouveau découpage territorial » a indiqué Moustapha Cissé président de l’AIGE.



Dans son intervention le ministre de l’administration territoriale et de la décentralisation a affirmé que les élections auront lieu forcément comme proposé par le chronogramme.



Il faut rappeler que les membres de l’AIGE ont pris fonction le 10 janvier 2023, à travers une décision du Président de la transition, le Colonel Assimi Goïta.