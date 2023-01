CHAN Algérie 2022 : Les Aigles locaux jouent leur qualification ce soir face à la Mauritanie - abamako.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Sport Article Sport CHAN Algérie 2022 : Les Aigles locaux jouent leur qualification ce soir face à la Mauritanie Publié le mardi 24 janvier 2023 | aBamako.com

© Autre presse par DR

Mali-Mauritanie 2-0

Les Aigles locaux ont battu 2-0 la Mauritanie en match retour comptant pour les éliminatoires du Chan 2020, le dimanche 20 Octobre 2019 au Stade Modibo KEITA. Tweet

Le Mali et la Mauritanie ont chacun 1 point au compteur. Les deux équipes ont leurs destins entre leurs mains pour la qualification en quart de finale. Les aigles locaux du Mali partent avec la faveur des pronostiques même si les mauritaniens n’ont pas dit leur dernier mot.



L’entraineur des aigles Nouhoum DIANE et ses joueurs se disent conscients des enjeux de cette rencontre et ont promis de tout mettre en œuvre pour la remporter. Ce qui serait synonyme de qualification pour le tour suivant et bon pour le moral de nos populations.



Parlant de leurs différentes confrontations, le Mali et la Mauritanie, au niveau de cette catégorie, ont livré deux rencontres amicales en 2022, qui ont été soldées par un nul et une victoire pour la Mauritanie. Cette statistique n’enlève rien à la détermination des poulains de Nouhoum DIANE. Le seul mot des aigles reste la victoire selon Nouhoum DIANE. C’est donc avec une équipe gonflée à bloc qui livrera cette rencontre face à un adversaire bien connu.



Cette rencontre sera diffusée en direct et en intégralité sur la chaine nationale « ORTM1 »



fsanogo