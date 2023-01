Le ministre Kassogue lors de la conférence de parquet : ’’ la lutte contre la corruption, le financement du terrorisme et l’exploitation illégale de l’or nous tient beaucoup à cœur ’’ - abamako.com

Ministre Mamadou Kassogue

''Dans le cadre des circulaires, il y a des choses qui nous tiennent beaucoup à cœur, notamment la lutte contre la corruption et les pratiques assimilées, la lutte contre le financement du terrorisme, la criminalité transfrontalière, le blanchiment des capitaux, l'exploitation illégale de l'or, les agressions à l'environnement et l'incivisme ''. Tels sont les principes évoqués ce mardi 24 janvier 2023, lors de la conférence de parquet, par le ministre Mamadou Kassogue, devant les procureurs.



L'objectif de cette conférence de parquet est d'offrir un cadre de concertation aux magistrats afin qu'ils puissent avoir une meilleure organisation du travail au niveau du parquet et leurs permettre aussi d'assurer une plus grande efficacité dans la conduite des poursuites. Le thème de cette conférence est "l'état des lieux des circulaires prises par le ministre de la Justice et des Droits de l'Homme".



Dans son intervention, le président d'organisation de la Semaine de la Justice a indiqué que des dizaines de circulaires ont été pris par le ministre de la Justice dont 4 pendant ce mois de janvier 2023 pour une meilleure organisation du travail au niveau de la justice.



La rencontre a été mise à profit par le ministre Kassogue pour rappeler certains disfonctionnements au niveau des parquets et certains principes qui guident l'action publique dans le domaine de la justice.



Il faut rappeler que cette rencontre s'inscrit dans le cadre de la première édition de la Semaine de la Justice lancée le lundi 23 janvier 2023.



A.B