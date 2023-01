Situation humanitaire au Mali : les réfugiés et demandeurs d’asile sur le territoire malien se chiffrent à 61 534 en décembre 2022. - abamako.com

Situation humanitaire au Mali : les réfugiés et demandeurs d'asile sur le territoire malien se chiffrent à 61 534 en décembre 2022. Publié le jeudi 26 janvier 2023

© Autre presse par DR

Burkina: les refugiés maliens demandent le renforcement de l’assistance

Il est enregistré au Mali en fin décembre 2022, un total de 61 534 réfugiés et demandeurs d’asiles. L’information émane du gouvernement qui, en réponse aux inquiétudes formulées par le Secrétaire général des Nations Unies dans son dernier rapport trimestriel sur la situation humanitaire au Mali, a dit espérer un lendemain meilleur pour ses populations.



« Au plan humanitaire, le Gouvernement reste préoccupé par la question et poursuit des actions et programmes en vue d'offrir aux populations affectées un meilleur cadre de vie, notamment à travers la fourniture de services sociaux de base, conformément à la Politique nationale d’Action Humanitaire. » peut-on lire dans un mémorandum publié par Koulouba le mercredi 25 janvier 2023.



Dans ce document, Koulouba a également signifié qu’il reste convaincu que l’amélioration de la situation humanitaire est liée à la stabilisation du territoire. « Aujourd’hui grâce aux efforts des FDSM dans le cadre de la sécurisation du territoire et de la protection des civils, combinés aux initiatives locales de réconciliation soutenues par les autorités locales, on enregistre à la date du mois d’août 2022, le retour volontaire dans leurs localités de 695 598 déplacés internes et 84 806 réfugiés maliens. » a t-il écrit.



Selon le texte, le nombre de personnes déplacées à l'intérieur du pays est passé de 442.620 à 412 387 d’octobre à décembre, soit une diminution de 30 233 personnes.



« Les engagements des FDSM ont favorisé également la réouverture d’environ 10% des écoles fermées pour raison d’insécurité. Concernant ce dernier point, l’enseignement à distance a été mis en place pour assurer la continuité pédagogique au sein des communautés victimes d’insécurité à travers internet, la radio, la télévision et des supports physiques selon que les communautés aient accès à l’un ou l’autre de ces médiums. » a poursuivi le mémorandum.



ANDROUICHA