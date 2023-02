La star ghanéenne Christian Atsu est sortie des décombres avec des blessures après le séisme - abamako.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Société Article Société La star ghanéenne Christian Atsu est sortie des décombres avec des blessures après le séisme Publié le mercredi 8 fevrier 2023 | bbc.com

© Autre presse par DR

La star ghanéenne Christian Atsu

Tweet

L’ailier ghanéen Christian Atsu a été sorti des décombres d’un immeuble à Hatay avec des blessures, a déclaré son manager Mustafa Özat à la radio turque.



Le joueur d’Hatayspor, qui a notamment joué 107 fois pour Newcastle et fait des passages à Chelsea, Everton et Bournemouth, a été pris au piège après les tremblements de terre qui ont fait au moins 4 800 morts en Turquie et en Syrie le 6 février.