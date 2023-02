Sommet Russie-Afrique : Assimi Goïta confirme sa présence à Saint-Pétersbourg, en juillet prochain - abamako.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Politique Article Politique Sommet Russie-Afrique : Assimi Goïta confirme sa présence à Saint-Pétersbourg, en juillet prochain Publié le mercredi 8 fevrier 2023 | Le Pays

© aBamako.com par AS

Le Président de la Transition SE Le Colonel Assimi GOÏTA accorde une audience au ministre des Affaires Etrangères Russe Sergueï Lavrov

Bamako , le 7 février 2023 - le Président de la Transition le SE Le Colonel Assimi GOÏTA a rencontré le ministre des Affaires Etrangères Russe Sergueï Lavrov à koulouba Tweet



Lors d’une conférence de presse co-animée avec son homologue Russe, SEM Sergueï LAVROV, à Bamako, hier mardi 7 février 2023, le ministre des Affaires Etrangères et de la Coopération Internationale du Mali, SEM. Abdoulaye Diop a confirmé la présence de son boss, le Col. Assimi Goïta au prochain sommet Russie-Afrique en mois de juillet prochain à Saint-Pétersbourg.







Dans le cadre de la nouvelle dynamique de coopération visée par la fédération de Russie, le président Vladimir Vladimirovitch Poutine a initié, en 2019, un grand cadre de rencontre avec les dirigeants africains. Après le succès impressionnant du premier sommet qui a réuni une quarantaine de chefs d’Etat africains, les 23 et 24 octobre 2019 à Sotchi, la Russie organise la deuxième édition du sommet en mois de juillet prochain à Saint-Pétersbourg. Parmi les grandes figures attendues, le président de la transition du Mali, le Col. Assimi Goïta. Lors d’une conférence co-animée, hier mardi 7 février 2023, à l’occasion de sa visite de 48 heures au Mali, Sergueï LAVROV a été informé de la présence de l’un des plus jeunes dirigeants africains qui attire l’attention de bon nombre d’observateurs de la politique africaine, de par son audace au prochain sommet Russie Afrique. Le « bon élève de la Russie » avait reçu officiellement son invitation à travers l’Ambassadeur de la Fédération de Russie au Mali, Igor Gromyko, en novembre dernier.



Contre toute attente, le président Assimi Goïta sera, présent, à ce sommet prévu en mois de juillet prochain à Saint Presbourg.



Cette conférence avec le nouveau commandeur de l’ordre national du Mali à titre étranger (Sergueï LAVROV), a été également mise à profit par Abdoulaye Diop pour réaffirmer la gratitude de l’ensemble du peuple malien à la fédération de Russie.



Il s’agit, entre autres, de la dotation du Mali en armements et matériels de guerre, son l’approvisionnement régulier en produits pétroliers et produits de premières nécessités, tout ça dans une circonstance de crise mondiale.



Grace à la Russie, selon Abdoulaye Diop, l’armée malienne dispose aujourd’hui, d’une capacité d’opération extrêmement efficace.



Par la même occasion, le chef de la diplomatie malienne a réaffirmé l’engagement et la volonté du Mali à collaborer avec l’ensemble des pays du monde entier. Mais faudra-t-il, selon lui, que cette collaboration réponde désormais aux trois principes de base édictés par le président de a transition du Mali, le Col. Assimi Goïta, à savoir, le respect de la souveraineté du Mali, le respect de ses choix stratégiques et le respect des intérêts du peuple malien lors de la prise de toute décision concernant le Mali. « Nous allons pas continuer à nous justifier pour le choix de nos partenaire » a-t-il indiqué à la face du monde.



Les deux diplomates ont profité de cette conférence pour partager avec la presse Russo-malienne tout l’intérêt de cette nouvelle dynamique de coopération Bamako – Moscou qui ne sera pas basée uniquement sur la défense.



Issa Djiguiba



Source: LE PAYS