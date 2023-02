Sergueï Lavrov à Bamako : Des annonces fortes - abamako.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Politique Article Politique Sergueï Lavrov à Bamako : Des annonces fortes Publié le mercredi 8 fevrier 2023 | L’Essor

© aBamako.com par AS

Le Président de la Transition SE Le Colonel Assimi GOÏTA accorde une audience au ministre des Affaires Etrangères Russe Sergueï Lavrov

Bamako , le 7 février 2023 - le Président de la Transition le SE Le Colonel Assimi GOÏTA a rencontré le ministre des Affaires Etrangères Russe Sergueï Lavrov à koulouba Tweet

Outre la sécurité et la défense, les deux pays ont convenu de renforcer les liens économiques et commerciaux. Et surtout d’élargir la coopération à la prospection géologique, aux ressources minérales, à l’énergie, aux transports, aux infrastructures et à l’agriculture. Le partenaire russe prévoit aussi de livrer au Mali du blé, des engrais, des produits pétroliers et d’autres produits stratégiques







Le ministre des Affaires étrangères de la Fédération de Russie, Sergueï Lavrov, à la tête d’une forte délégation, a bouclé hier une visite de 48 heures dans notre pays. Arrivé dans la nuit du lundi, le chef de la diplomatie russe a effectué l’essentiel de ses activités hier mardi, où il a eu, dans un premier temps, un tête-à-tête avec son homologue Abdoulaye Diop, suivi d’une séance de travail élargie aux deux délégations. Les deux ministres ont ensuite co-animé une conférence de presse. Toutes ces rencontres se sont tenues dans les locaux du ministère des Affaires étrangères et de la Coopération internationale.



Lors de la conférence de presse, le ministre Abdoulaye Diop a souligné le caractère historique de ce déplacement car «de mémoire de diplomate malien, c’est la première fois qu’un ministre des Affaires étrangères de la Fédération de Russie est reçu au Mali». Il a salué Sergueï Lavrov pour la qualité et l’excellence des relations qui unissent si heureusement la Fédération de Russie et la République du Mali. Le ministre Diop a indiqué que la visite de son homologue russe s’inscrit dans le cadre de la nouvelle dynamique enclenchée par le gouvernement qui est d’élargir et diversifier les partenariats stratégiques du Mali en vue d’une réponse efficace et dans la sincérité aux défis auxquels le pays est confronté.



«En faisant le choix de renforcer la coopération avec la Russie, le Mali veut aussi montrer et démontrer que nous n’allons pas continuer à nous justifier pour le choix de nos partenaires», a insisté Abdoulaye Diop pour qui, cette décision est celle des Maliens, prise en toute responsabilité et le Mali veut travailler avec la Russie comme avec tous les partenaires qui inscrivent leurs actions dans le cadre des principes clés définis par le président de la Transition pour ce qui concerne l’action publique au Mali et les relations avec les partenaires.



LE PRÉSIDENT GOÏTA ATTENDU EN RUSSIE- Abdoulaye Diop a martelé que la Russie est ici à la demande du Mali et qu’elle répond de façon efficace aux besoins de notre pays en termes de renforcement des capacités de nos Forces de défense et de sécurité. Il a salué les efforts fournis dans le renforcement de l’axe Bamako-Moscou, marqués par plusieurs échanges de haut niveau entre les autorités maliennes et russes.



Le ministre Diop a annoncé la présence du président Goïta au prochain Sommet Russie-Afrique de Saint-Pétersbourg qui doit se tenir en juillet pour donner une nouvelle dimension à cette relation. également, il dira que la présence de Sergueï Lavrov à Bamako vise à renforcer notre dialogue politique et aussi la coopération basée sur nos intérêts mutuels et les potentialités réciproques des deux pays.

Le chef de la diplomatie malienne a remercié la Fédération de Russie pour son action aux côtés du Mali. Selon lui, notre travail commun, que ce soit sur les questions de défense ou autres, est conforme aux normes internationales et au droit international. «Notre action aujourd’hui, c’est comment travailler ensemble pour lutter contre le terrorisme, lutter contre les terroristes et leurs sponsors étrangers….», a souligné Abdoulaye Diop, qui soutiendra aussi que les droits de l’Homme sont aujourd’hui instrumentalisés et politisés pour des agendas à peine cachés qui visent souvent à renverser des régimes pour pouvoir atteindre un certain nombre d’objectifs.



Il s’est dit heureux de constater que l’Armée malienne dispose de capacités opérationnelles extrêmement importantes. «Aujourd’hui, nous avons ces capacités, des hommes et des femmes patriotes engagés sur le terrain et qui sont à l’offensive, qui sont arrivés à porter des coups extrêmement durs aux groupes terroristes même si la lutte contre le terrorisme est un combat de longue haleine», a expliqué le ministre Diop. Selon lui, le Mali par principe est opposé à toute sanction et à toute politique de sanctions. C’est pourquoi, il est solidaire de la Russie en ce qui concerne les sanctions occidentales.



AUGMENTATION DES BOURSES D’ÉTAT- Pour sa part, Sergueï Lavrov s’est dit satisfait des échanges qu’ils ont eus avec la partie malienne dans une ambiance de confiance. Il s’est réjoui de la décision du colonel Assimi Goïta de prendre part au 2è Sommet Russie-Afrique qui aura lieu dans quelques mois. Selon lui, il a été convenu de continuer d’élargir, de renforcer les liens économiques et commerciaux entre les deux pays. Aussi, il a estimé qu’il faudra élargir la coopération à la prospection géologique, aux ressources minérales, à l’énergie, aux transports, aux infrastructures et à l’agriculture.



Le chef de la diplomatie russe a indiqué que son pays continue son aide humanitaire au Mali dans le cadre bilatéral. Il a souhaité que dans un bref délai, il y aura la livraison du blé, des engrais, des produits pétroliers et d’autres produits stratégiques. Dans le domaine de l’éducation, il dira que plus de 10.000 citoyens maliens ont été formés en Russie et c’est une coopération qui continue.

Sergueï Lavrov a annoncé que pour l’année académique 2023-2024, le nombre de bourses d’état octroyées aux étudiants maliens va augmenter, passant de 35 à 290. « Nous avons l’opinion commune que le défi principal pour les Maliens, c’est la sécurité », a souligné Sergueï Lavrov. Pour lui, c’est le règlement de cette question qui va créer une bonne base pour les éléments à venir notamment les élections. Il a promis à ce propos que son pays va apporter son soutien au Mali dans la réalisation des objectifs de la Transition. Mais aussi dans le cadre de son travail à l’Organisation des Nations unies. « Il y a une mission des Nations unies au Mali qui est souvent sujette de discussion au Conseil de sécurité. Il faut effectuer le travail de cette mission compte tenu de la volonté du pays hôte qu’est le Mali », a insisté Sergueï Lavrov. Le chef de la diplomatie russe dira que le soutien de son pays sera octroyé dans le cadre bilatéral non seulement sur les questions d’économie, de commerce, humanitaire mais aussi dans le domaine du renforcement de la capacité de combat des forces armées, la formation des militaires et des agents de maintien de l’ordre. Au nom du président de la Transition, Sergueï Lavrov a été élevé au rang de commandeur de l’Ordre national du Mali à titre étranger par son homologue Abdoulaye Diop.



Dieudonné DIAMA