Mali-Russie: Le ministre Sergueï Lavrov élevé au grade de Commandeur de l'ordre national du Mali

News Politique Article Politique Mali-Russie: Le ministre Sergueï Lavrov élevé au grade de Commandeur de l’ordre national du Mali Publié le mercredi 8 fevrier 2023 | L’Essor

© aBamako.com par AS

Le Président de la Transition SE Le Colonel Assimi GOÏTA accorde une audience au ministre des Affaires Etrangères Russe Sergueï Lavrov

Bamako , le 7 février 2023 - le Président de la Transition le SE Le Colonel Assimi GOÏTA a rencontré le ministre des Affaires Etrangères Russe Sergueï Lavrov à koulouba Tweet

Arrivé ce lundi tard dans la nuit pour une visite d'amitié et de travail de 48h heures, le ministre des Affaires étrangères de la Fédération de Russie, Sergueï Lavrov, a été élevé au grade de Commandeur de l'ordre national du Mali, à titre étranger, par son homologue malien, au nom du président de la Transition, le colonel Assimi Goïta









La cérémonie de décoration s'est déroulée en marge de la conférence de presse animée conjointement par les deux ministres en charge des Affaires étrangères du Mali et de la Russie, respectivement, Abdoulaye Diop et Sergueï Lavrov, ce mardi 07 février dans les locaux du département. C'était en présence du Grand chancelier des ordres nationaux du Mali, le général Amadou Sagafourou Gueye et de plusieurs autres personnalités.



Le ministre Abdoulaye Diop a exprimé la reconnaissance et la profonde gratitude du président de la Transition, du gouvernement et de l'ensemble du peuple malien au président de la fédération de Russie, Vladimir Poutine et à son gouvernement, pour les multiples décisions politiques « importantes et courageuses » qu'ils ont prises ces derniers temps, dans le sens du renforcement de coopération bilatérale entre nos deux pays.



Selon le chef de la diplomatie malienne, ces décisions ont contribué au renforcement de la capacité opérationnelle des Forces armées maliennes (FAMa), dont la montée en puissance dans la lutte contre le terrorisme est désormais une réalité. En témoignent les résultats de plus en plus encouragements enregistrés sur les théâtres des opérations et viennent soulager les populations suffisamment mertries pour une guerre asymétrique imposée au Mali depuis une dizaine d'années. « Cette distinction est également le fruit de vos efforts personnels de soutien et de respect à l'endroit du Mali et du peuple malien », a-t-il souligné.



En réponse, Sergueï Lavrov s'est réjoui de sa présence à Bamako avant de remercier les autorités maliennes pour cette distinction importante.



Le chef de la diplomatie russe sera reçu en audience ce mardi par le chef de l'Etat au palais de Koulouba.



Aboubacar TRAORE