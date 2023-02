Éducation nationale : les dates des examens de fin de l’année scolaire 2022-2023 - abamako.com

Éducation nationale : les dates des examens de fin de l'année scolaire 2022-2023 Publié le samedi 18 fevrier 2023

Démarrage officiel des examens du baccalauréat session 2022

Bamako, le 18 juillet 2022. Le Premier ministre Choguel Kokalla Maïga a procédé au lancement officiel des épreuves du baccalauréat session 2022. Tweet

Le ministre de l'Education nationale a fixé les dates des examens de fin de l'année scolaire 2022- 2023 pour les cycle de l'enseignement fondamental, secondaire, général, technique et professionnel.

Le calendrier de ces différents examens se présente comme suit:



- DÉF: EPS du lundi 08 au jeudi 18 mai 2023, et les épreuves écrites du lundi 22 au mercredi 24 mai 2023.



- CAP : du lundi 29 mai au jeudi 1er juin 2023.



- BT : du lundi 05 au jeudi 08 juin 2023.



- BAC Technique et Professionnel : du 15 au 16 juin 2023



- BAC: du lundi 19 au jeudi 22 Juin 2023



- IFM : EPS du 09 au 13 juin 2023, Orales et Pratiques du 14 au 17 juin 2023 et du lundi 19 au vendredi 23 Juin 2023



- BT Santé : du lundi 12 au vendredi 16 juin 2023,



- BT AGROPASTORAL: du lundi 03 au vendredi 07 juillet 2023.



