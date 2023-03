Mali-réconciliation : La minusma déclare avoir financé 173 dialogues communautaires - abamako.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Société Article Société Mali-réconciliation : La minusma déclare avoir financé 173 dialogues communautaires Publié le vendredi 3 mars 2023 | agenceafrique.com

© Autre presse par DR

Mali-réconciliation : La minusma déclare avoir financé 173 dialogues communautaires

Tweet

La Mission de l’ONU au Mali (Minusma) appuie le gouvernement malien dans la mise en œuvre de la stratégie nationale de la réconciliation et de la cohésion sociale, gérée par le ministère de la Réconciliation, de la Paix et de la Cohésion nationale, s’est félicitée, jeudi, la Minusma sur Twitter.



Elle a annoncé à cette occasion, avoir financé depuis 2019, la tenue de 173 dialogues communautaires dans les régions du Centre et du Nord de ce pays ouest-africain dans le cadre de la réconciliation nationale.



Depuis 2015, la Mission apporte son soutien aux autorités pour prévenir et gérer les conflits au sein des communautés, par le biais de dialogues et de contacts avec les principales parties prenantes, l’objectif étant de restaurer la cohésion sociale et répondre aux besoins prioritaires des communautés.



Parmi les opérations à son actif, figure l’appui à la tenue, en mai 2022, d’une série d’ateliers de sensibilisation et de formation à l’intention des Equipes régionales d’appui à la réconciliation (ERAR) et des Comités communaux de réconciliation (CCR) d’Aguelhok, de Tessalit et de Kidal, le but poursuivi étant de renforcer les capacités locales de prévention des conflits à travers le dialogue et le vivre-ensemble entre communautés.



Pour la mission onusienne, la promotion de la cohésion sociale, du vivre-ensemble et de la protection des civils reste le gage d’une stabilité et d’un développement harmonieux et durable au Mali.