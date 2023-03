Mohamed Bazoum, le président du Niger, appelle les Nations unies à investir davantage sur les start-up en Afrique - abamako.com

Mohamed Bazoum, le président du Niger, appelle les Nations unies à investir davantage sur les start-up en Afrique Publié le jeudi 9 mars 2023

En Afrique, l’accès aux financements est un obstacle majeur pour les start-up. Pour y remédier, les gouvernements se tournent vers les organisations internationales pour bénéficier de leur accompagnement pour développer le secteur.



Mohamed Bazoum (photo), le président de la République du Niger, invite les Nations unies à investir davantage sur les start-up en Afrique. Dans un message envoyé et lu le lundi 6 mars à la cinquième conférence des Nations unies sur les pays les moins avancés (PMA5) qui se tient jusqu’au 9 mars à Doha au Qatar. Le président nigérien a indiqué que « les start-up sont aujourd’hui considérées comme le moteur des changements structurels de la croissance économique durable et de la prospérité ».



« Pour parvenir à un développement industriel inclusif et durable, il est nécessaire d'investir dans un secteur privé axé sur la croissance dont les start-up sont les moteurs à travers l'innovation pour le développement socio-économique », a-t-il déclaré.