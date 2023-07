Journée ville morte à Tombouctou : la Coordination des Chauffeurs et Mécaniciens paralyse totalement la ville - abamako.com

Journée ville morte à Tombouctou : la Coordination des Chauffeurs et Mécaniciens paralyse totalement la ville Publié le mercredi 5 juillet 2023

Journée ville morte à Tombouctou

À Tombouctou, banques, boutiques, boulangeries, alimentations et autres sont tous restés fermées ce mercredi 05 Juillet 2023, suite à la journée ville morte décrétée par la Coordination des Chauffeurs et Mecaniciens de la région.



Les organisateurs demandent la libération de leurs collègues en l'occurence Idrissa Dedéou et Dedéou Arby, tous deux conducteurs et de leurs apprentis, arrêtés depuis près de deux mois, dans l'affaire des camions transportant 200 motos.



Ce bras de fer inquiète les populations de la région déjà fragilisée par la cherté de la vie.



M.S