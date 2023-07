Recrudescence des accidents sur la route : Le gouvernement sort les muscles - abamako.com

Recrudescence des accidents sur la route : Le gouvernement sort les muscles Publié le mercredi 19 juillet 2023 | Nouveau réveil

Relance du trafic ferroviaire national : une mission de sensibilisation en route sur l`axe Bamako-Kayes

S𝐮𝐢𝐭𝐞 à 𝐥𝐚 𝐫𝐞𝐜𝐫𝐮𝐝𝐞𝐬𝐜𝐞𝐧𝐜𝐞 𝐝𝐞𝐬 𝐚𝐜𝐜𝐢𝐝𝐞𝐧𝐭𝐬 𝐝𝐞 𝐥𝐚 𝐜𝐢𝐫𝐜𝐮𝐥𝐚𝐭𝐢𝐨𝐧 𝐫𝐨𝐮𝐭𝐢è𝐫𝐞, 𝐪𝐮𝐢 multiplient l𝐞𝐬 𝐯𝐢𝐜𝐭𝐢𝐦𝐞𝐬, l𝐞 𝐌𝐢𝐧𝐢𝐬𝐭𝐫𝐞 𝐝𝐞𝐬 𝐓𝐫𝐚𝐧𝐬𝐩𝐨𝐫𝐭𝐬 𝐞𝐭 𝐝𝐞𝐬 𝐈𝐧𝐟𝐫𝐚𝐬𝐭𝐫𝐮𝐜𝐭𝐮𝐫𝐞𝐬 𝐞𝐭 𝐥𝐞 𝐌𝐢𝐧𝐢𝐬𝐭𝐫𝐞 𝐝𝐞 𝐥𝐚 𝐒é𝐜𝐮𝐫𝐢𝐭é 𝐞𝐭 𝐝𝐞 𝐥𝐚 𝐏𝐫𝐨𝐭𝐞𝐜𝐭𝐢𝐨𝐧 𝐂𝐢𝐯𝐢𝐥𝐞, ont tenue le 4 juillet 2023. C’était, 𝐮𝐧𝐞 𝐫é𝐮𝐧𝐢𝐨𝐧 𝐝‘𝐮𝐫𝐠𝐞𝐧𝐜𝐞 𝐚𝐮 𝐌𝐢𝐧𝐢𝐬𝐭è𝐫𝐞 𝐝𝐞𝐬 𝐓𝐫𝐚𝐧𝐬𝐩𝐨𝐫𝐭𝐬 𝐞𝐭 𝐝𝐞𝐬 𝐈𝐧𝐟𝐫𝐚𝐬𝐭𝐫𝐮𝐜𝐭𝐮𝐫𝐞𝐬.



Cette réunion avait pour objet d’échanger avec les services techniques, les compagnies de transport public de voyageurs et les chauffeurs sur les facteurs d’accidents et de proposer des solutions concrètes.



Les échanges ont porté essentiellement sur les causes des accidents de la circulation routière impliquant les véhicules de transport public de voyageurs et sur les propositions de solutions.



Il est ressorti des débats que les accidents proviennent notamment des faits ci-après:



La circulation des véhicules de transport public de voyageurs pendant la nuit; l’excès de vitesse des véhicules de transport public de voyageurs sur les axes routiers; l’installation anarchique de ralentisseurs de vitesse par les populations, en violation de la réglementation en la matière; les insuffisances dans la mise en œuvre des sanctions applicables aux violations du code de la route et de la réglementation de la profession de transporteur routier; l’incivisme de certains usagers de la voie publique; l’occupation anarchique de la voie publique par les vendeurs ambulants; l’inobservation des heures de conduite et de repos des chauffeurs; l’utilisation de chauffeurs doublons par certaines compagnies de transport public de voyageurs, en lieu et place de chauffeurs relais sur les longues distances; le dépassement du nombre de places autorisé dans les véhicules de transport public de voyageurs ; le mauvais état technique de certains véhicules de transport public de voyageurs; la consommation des stupéfiants et des substances psychotropes par certains chauffeurs professionnels et la non application des textes relatifs au contrôle routier.



À l’issue des échanges, des mesures ont été arrêtées. Notamment, l’interdiction de la circulation des véhicules de transport public de voyageurs entre 00h et 05h du matin sur les axes routiers interurbains et internationaux; le respect strict par les véhicules de transport public de voyageurs des limites de vitesse fixées à 50km/h en agglomération et à 90km/h en rase campagne; la mise aux normes des ralentisseurs de vitesse installés anarchiquement sur les axes routiers ; a soumission des chauffeurs professionnels à la visite médicale périodique; l’application stricte de la réglementation relative au contrôle technique des véhicules; l’application des sanctions administratives et des peines prévues par les textes en vigueur; l’intensification des activités de formation et de sensibilisation à l’endroit des Chauffeurs professionnels et des gérants des Compagnies de transport public de voyageurs.



Les ministres engagent les services techniques compétents des deux départements à prendre toutes dispositions pour mettre en œuvre les mesures arrêtées.



Pour l’observation de ces mesures, le Ministre des Transports et des Infrastructures et celui de la Sécurité et de la Protection Civile comptent sur le sens de la responsabilité de tous pour l’application des mesures édictées.



Mariam Konaré